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Україна

ВСУ відбили наступ ворога на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках, противник зазнав тяжких втрат, — Генштаб

8:52 6 липня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

Розпочалася вже сто тридцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Донбасі Сили оборони змогли відбити ворожі атаки одразу на трьох стратегічних напрямках — Слов'янському (в районі населеного пункту Долина), Краматорському напрямку (в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка), та Бахмутському (в районах Спірного і населеного пункту Вершина). Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог також вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, проте успіху не мав і відійшов. Нині ворог там пробує провести перегрупування.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань, одночасно вдосконалюючи інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах.

На припиняється ворожа активність і на Харківському напрямку — там зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

Тим часом українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки.

«Втрати у живій силі уточнюються», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Зеленський звернувся до військового керівництва не ухвалювати без обговорення рішення, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

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