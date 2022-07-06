Будьте ангелом у плоті: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким середа подарує щастя та «відчуття польоту»

Більшість людей можуть розраховувати на те, що середа, 6 липня, 2022 року стане для них цілком позитивним і сприятливим днем.

У той же час у представників 4 знаків зодіакального кола, попереджає астролог Ірина Богдан, є більш ніж вагомі підстави розраховувати на велику удачу — але тільки в тому випадку, якщо їхня поведінка та вчинки будуть бездоганними і благородними.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам сьогодні вдасться вирішити будь-яке питання. Ви зробите все, як треба, і зможете пишатися собою. Ті, що оточують вас, цінують і поважають, і це взагалі подарує вам крила. Крім того, ви насолодитеся повним порозумінням з рідними та близькими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно зробити якнайбільше добрих вчинків і благородних справ сьогодні. Добро до вас обов'язково повернеться, а доля подарує зустрічі з добрими людьми. Крім того, це буде час нової та корисної інформації або ж здійсниться якась заповітна мрія. У цьому вам допоможе сприятливий збіг обставин, а також удача.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви сьогодні стануть для когось справжнім натхненням. Виконуйте свою місію — бути ангелом на Землі. І тоді у ваше життя напевно увірвуться свіжим вітром зміни на краще, а також щастя та любов.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Продуктивним і добрим у всіх відношеннях буде цей день для Стрільців. Вас оточують вдячні люди, які теж вміють дотримуватися свого слова. Крім того, ви можете розраховувати на повернення вам боргу та значне покращення матеріального становища.

Нагадаємо, відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі радить чекати серйозних переломних моментів у війні ближче до осені. На її думку, тоді гаряча фаза протистояння закінчиться.

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