«Чотири місяці чи чотири роки»: карпатська мольфарка розповіла, скільки може тривати війна

З моменту нападу Росії на нашу країну пройшло вже понад 130 днів, і багатьох українців цікавить, скільки можуть тривати бойові дії. Астрологи дають свої дати закінчення битви України за свою незалежність.

Так, карпатська мольфарка, учасниця секретного «батальйону 14» Магдалена Мочіовскі в інтерв'ю «Апострофу» заявила, що війна може тривати 4 роки.

За її словами, від початку війни вона мала бачення: бойові дії можуть затягтися на 4 дні, 4 тижні або 4 роки.

«З першого дня мені йшло чотири рядки: чотири тижні, чотири місяці, і в жодному разі я не хочу, щоб ця війна затягнулася на 4 роки. Тому в міру своїх можливостей робитимемо все для того, щоб цього не сталося. Щодо того, наскільки війна може затягнутися, що на нас чекає, який хід війни ми передбачимо, тут я говоритиму суто за себе… Ми не можемо програти у цій війні. У цій війні за нами перемога, тому що українська нація дуже сильна духом. Ми сильний народ. І ми душу і тіло покладемо для того, щоб здобути перемогу. Я всіх можу переконати в тому, що перемога буде за нами», — вважає мольфарка.

Як і її колеги, Магдалена Мочіовські впевнена, що в результаті війни Україна поверне собі всі раніше окуповані території, у тому числі й Крим.

Вона передбачає, що серйозні переломні моменти у війні будуть ближче до осені. На її думку, тоді гаряча фаза протистояння скінчиться.

«Хоче Путін цього чи не хоче, але ми разом з усім світом змусимо його сісти за стіл переговорів. І вже не ми проситимемо, а він сам на це погоджуватиметься», — наголосила мольфарка.

Нагадаємо, в українській розвідці вважають, що російсько-українська війна може закінчитися наступного року, коли Україна контролюватиме свої кордони, визнані станом на 1991 рік. А переломний момент українці побачать уже у серпні цього року.

Фото з відкритих джерел

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