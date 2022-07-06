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«Страшний біль»: загинув зять експрем'єра України Анатолія Кінаха Олександр Ковалко

9:32 6 липня 2022
«Страшний біль»: загинув зять екс-прем&#39;єра України Анатолія Кінаха Олександр Ковалко

Загинув зять колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха — Олександр Ковалко.

Цю сумну звістку повідомила дружина ексчиновника — журналістка Марина Кінах.

Водночас, вона не уточнила деталі загибелі.

«Загинув зять… Олександр Ковалко. Страшний біль», — написала Кінах.

Пізніше журналістка додала, що вони з Ковалком були поруч 21 рік.

«Ми були поруч 21 рік… Син, чоловік, батько, брат, дядько, зять, друг, суперпрофесіонал своєї галузі… А головне — добра, щира, чуйна, надійна і справедлива ЛЮДИНА… Я його любила і поважала… Нема слів… Як тепер без тебе?» — написала Кінах.

Нагадаємо, у Анатолія Кінаха три дочки — Наталія, Зоя та Софія. Одруженою з Олександром Ковалком була старша дочка колишнього прем'єра — Наталія. У пари народилося двоє дітей — дочка Євгенія та син Веніамін.

Олександр Ковалко народився 1970 року. Працював заступником голови правління НАК «Нафтогаз України», заступником директора «Укрнафти». Нещодавно — головою Секретаріату науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України», радником голови ТОВ «Оператор ГТС України» та членом експертної ради при міністерстві енергетики в каденції Юрія Вітренка.

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