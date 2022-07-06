Доблесно захищали Україну: ракетний удар рашистів по Харкову вбив бразильську модель та двох її співвітчизників

Днями провідні бразильські ЗМІ зі скорботою та сумом повідомили про загиблих співвітчизників- членів Іноземного легіону ЗСУ, які стали жертвами удару рашистів.

Про це повідомляє BBC .

Однією з бразильців була 39-річна Таліта До Валле, яка загинула під час російського удару по Харкову 30 червня. До Валле була актрисою, моделлю та зоозахисницею, а на українську війну поїхала добровольцем, пише газета. Жінка працювала у структурах, які забезпечують українську армію.

Другий загиблий на війні бразилець — колишній військовослужбовець Дуглас Буріго, теж волонтер. Як пише газета Folha de Sao Paulo, він загинув одночасно з До Валле, намагаючись її врятувати.

Як пише газета O Globo з посиланням на інших бразильських волонтерів із того ж взводу, Валле та Буріго ховалися під час удару в бункері. Однак усередині почалася пожежа, і жінка задихнулася від диму. Буріго зазнав поранень, намагаючись її врятувати, і теж помер.

Третім був Андре Хак Бахі, який загинув на початку червня. Він брав участь у бойових діях.

У свою чергу Daily Mail повідомляє, що колишня бразильська модель також була снайпером і брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу.

Наприклад, вона воювала проти ІДІЛ в Іраку, передає «Обозреватєль».



За інформацією видання, Таліта приїхала до України за три тижні до загибелі. Відомо, що вона вивчала право, пройшла снайперську підготовку, а моделлю та актрисою працювала в юності.

Брат Таліти Тео Родріго Вієра назвав її героїнею, покликаною рятувати життя та брати участь у гуманітарних місіях.

Він пояснив, що в Україні його сестра працювала не лише снайпером, а й рятувальником, відповідала за прикриття ЗСУ під час наступу російських військ.

Деякий час вона перебувала у Києві, після чого вирушила до Харкова. Востаннє рідні жінки розмовляли із нею у понеділок, 27 червня. Вона пояснила їм, що не може часто дзвонити, тому що сигнали мобільних телефонів відстежуються безпілотниками росії.

Нагадаємо, раніше троє іноземних добровольців потрапили в полон до бойовиків самопроголошеної «ДНР» і так званий «суд» засудив їх до страти.

Фото dailymail.co.uk/

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