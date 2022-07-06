Росіяни та колаборант: загарбники оголосили у Херсоні склад фейкового «уряду»

4 липня російський агресор оголосив про «підновлення вивіски», під якою він здійснює злочинний окупаційний режим у районах Херсонській області. Наразі російська пропаганда поширює заяви про нібито «створення» фейкового «уряду», злочинно привезеного до окупованого Херсону Сергієм Кірієнком, ключовим функціонером путінської адміністрації.

«Серед злочинного уряду окупанти представили Сергія Єлісєєва як фейкового „прем'єра“, Володимира Безпалова — як такого, що „відповідає за внутрішню політику“, Михайла Родикова — „головного у сфері освіти“ та Олексія Ковальова, як нібито „відповідального за сільське господарство“, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Крім колаборанта Ковальова, на якого нещодавно було скоєно замах, решта з фейкового „уряду“ є російськими громадянами, які з Херсонщиною ніколи пов’язані не були. Сергій Єлісєєв є кадровим функціонером російського ФСБ, який на певний час був делегованим Кремлем в ролі „ревізора“ у Калінінградську область, зокрема як інспектор путінської адміністрації. Володимир Безпалов — людина з його калінінградської команди, яка відповідала там за контроль над пресою та соціальним життям регіону. Михайло Родіков у радянський період був комсомольським пропагандистом, потім потрапив у московські міські органи влади, а звідти був злочинно „делегованим“ агресором у 2015 році до окупованого Севастополя як „голова департаменту освіти“, де до 2018 року він відзначився у серії скандалів».

Рашист та фсбешнік Сергій Єлісєєв

Вказаний «управлінський десант» до Херсону сформовано агресором з осіб, які цілком підконтрольні Кремлю. Й очевидно, що останньому точно не буде шкода втратити його внаслідок чергового акту спротиву херсонських партизан.

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Фото в заголовку miskrada.kherson.ua

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