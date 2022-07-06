Президент України Володимир Зеленський наказав Генштабу скасувати заборону на вільне переміщення військовозобов'язаних країною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформоване джерело.

«На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних залишати межі місць проживання», — цитує видання слова джерела.

Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики у цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Зеленський доручив скасувати ухвалений Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.

Головком ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що наказ про заборону військовозобов'язаним чоловікам вільно пересуватися країною скасовано та відправлено на доопрацювання.

У своєму Telegram-каналі головком зазначив, що документ спочатку стосувався виключно внутрішньої роботи ТЦК та СП й не був спрямований на обмеження прав та свобод громадян. Його поява у мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання та навіть незаконні дії, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та керівництва держави.

Нагадаємо, вчора у Генштабі опублікували повідомлення про те, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися територією України, лише маючи дозвіл військкомату.

Пізніше радниця Залужного Євгенія Рябека дала роз'яснення цього рішення, зазначивши, що йдеться лише про впорядкування обліку осіб, які змінюють своє місце проживання, місце реєстрації.

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