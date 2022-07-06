Поїла риби та ледве не потрапила на той світ: у Києві зареєстровано випадок ботулізму

В Києва виявили черговий випадок захворювання на ботулізм, ризик виникнення якого зростає під час війни.

За інформацією КМДА, 2 липня у Дарницькому районі столиці жінка придбала в'ялену рибу у магазині «Пчілка» за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б.

У Департаменті охорони здоров'я Києва повідомили, що постраждалу госпіталізовано, їй ввели сироватку.

«Ботулізм — дуже небезпечна хвороба, яка може призвести до паралічу та смерті. Причиною захворювання найчастіше стає вживання продуктів домашнього консервування: м'яса, риби, іноді — овочів. Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, які були погано вимиті або термічно оброблені», — нагадали у Держпродспоживслужбі.

Першими симптомами хвороби є спрага, сухість слизових оболонок, відчуття «грудки» у горлі. Потім додається сильний біль голови, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла.

Щоб запобігти важким наслідкам, хворому потрібно відразу ж звернутися до лікаря.

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Фото depositphotos.com

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