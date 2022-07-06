Справжній герой: хоробрий водій урятував понад 500 військових на Донбасі

У Національній гвардії розповіли про героїзм військового водія — уродженця Кропивницького Сергія, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області. Саме він під обстрілами врятував більше 500 поранених бійців, евакуювавши їх в безпечну зону.

«Ось дивись, у мирному житті професія водія у нас вважається заурядною, звичайною. А на війні немає другорядної роботи. Кожен — кухар, медик, водій — одиниця стратегічна. Під час воєнних дій важливість кожного збільшується в сто крат. Там кожен герой. Але ніхто, віриш, ніхто себе таким не вважає. Просто самовіддано роблять своє діло», — говорить Сергій, якого цитує Facebook МВС України.

Він сам прийшов до лав Нацгвардії у 1999 році і до моменту повномасштабного вторгнення мав за спиною тисячі кілометрів доріг при виконанні службово-бойових завдань. У 2014-му, 2015-му, 2017-му та 2018 роках він ніс службу у районі проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, на початку липня у селі Жабокрич на Вінниччині поховали 53-річного військовослужбовця Анатолія Княжчука — водія автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення, який загинув у бою в Авдіївці на Донеччині.

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