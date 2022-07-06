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Спорт

«Виросте мала — переклеїть шпалери»: красуня-донечка врятувала Зінченка від жорсткого тролінгу (відео)

19:45 6 липня 2022
Олександр Зінченко з дочкою

Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко, який назвав російських окупантів суками, показав у прямому ефірі свою доньку Єву, котра підросла.

25-річний гравець став гостем благодійного стриму Ruh TV, у якому поспілкувався із відомим телеведучим Андрієм Бедняковим. У ході трансляції Бедняков повним ходом почав цькувати Зінченка за вибір шпалер для будинку, але футболіст теж виявився «не стій, хто йде» — від гріха подалі, взявши на руки красуню-доню. Бедняков, побачивши малечу, «знизив темп», але все ж не перестав жартувати над її батьком: «Виросте мала — переклеїть шпалери».

«У кого ти тільки, моя гарна, вродлива дівчинко?» — заразом захопився Андрій. «Що за запитання?», — натякаючи на себе, парирував Олександр. «Саню, куди ти! Там вся Влада», — не залишив шансів футболісту ведучий.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко та відома тележурналістка Влада Седан зіграли весілля 24 серпня 2020 року в Києві, а 1 серпня 2021-го в їхній родині народилася перша дитина — дочка Єва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко став чотириразовим чемпіоном Англії у складі «МанСіті».

Фото Instagram

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