Українець Зінченко став чотириразовим чемпіоном Англії у складі «Манчестер Сіті» (відео)

Клуб Олександра Зінченка «Манчестер Сіті», який не зумів пробитися до фіналу Ліги чемпіонів, на рідному «Етіхаді» в поєдинку останнього туру АПЛ «Астон Віллу», при цьому програючи по ходу зустрічі у два м'ячі, — 3:2 (Гюндоган, 76, 81, Родрі, 78 — Кеш, 37, Коутіньйо, 69) та став восьмиразовим чемпіоном Англії. На фініші підопічні Хосепа Гвардіоли лише на одне очко випередили фіналіста Ліги чемпіонів, володаря Кубка англійської ліги та Кубка Англії «Ліверпуль», що здолав «Вулверхемптон» — 3:1 (Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 — Нету, 3).

Огляд матчу «Ліверпуль» — «Вулверхемптон» — 3:1

Підсумкове становище лідерів: 1. «Манчестер Сіті» — 93; 2. «Ліверпуль» — 92; 3. «Челсі» — 74; 4. «Тоттенхем» — 71; 5. «Арсенал» — 69; 6. «Манчестер Юнайтед» — 58; 7. «Вест Хем» — 56.

Зазначимо, що Олександр Зінченко, у якого минулого року народилася донька, став у складі «Сіті» чотириразовим чемпіоном Англії. Цього сезону футболіст збірної України зіграв у АПЛ 15 поєдинків та віддав чотири гольові передачі (минулого сезону в його активі було 18 ігор, позаминулого — 14 і в першому чемпіонському — 8), одна з яких припала на чемпіонський матч в останньому турі.

До речі, наймолодший автор гола у футболці збірної України Зінченко до своїх 25 років уже виборов у складі «Манчестер Сіті» 10 (!) трофеїв — він виграв чотири чемпіонати Англії, чотири Кубки ліги, а також Кубок та Суперкубок країни.

А ось його 51-річний наставник Хосеп Гвардіола поповнив свою тренерську колекцію 32 титулом. При цьому каталонський фахівець виграв чемпіонський титул у 10-му з 13 сезонів під час своєї роботи в якості тренера. Під його керівництвом «Барселона» тричі вигравала чемпіонат Іспанії, «Баварія» тричі перемагала в бундеслізі, а «Манчестер Сіті» чотири рази ставав найкращим в АПЛ.

До речі, двоє футболістів «МанСіті» додали до командного трофею особисті нагороди. Півзахисник Філ Фоден (9 голів та 5 результативних передач у 28 поєдинках) другий рік поспіль визнаний найкращим молодим футболістом АПЛ, а лідер команди Кевін де Брюйне (15 м'ячів та 8 асистів у 30 матчах) — найкращим гравцем прем'єр-ліги. При цьому бельгієць — четвертий футболіст, котрий здобув престижну нагороду двічі. До нього подібне вдавалося лише Тьєррі Анрі («Арсенал»), а також Криштіану Роналду та Неманьї Відічу (обидва — «Манчестер Юнайтед»).

Кевін де Брюйне з нагородою найкращого футболіста англійської прем'єр-ліги сезону-2021/2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Евертон» із Віталієм Миколенком у складі ефектно гарантував собі збереження місця в англійській прем'єр-лізі.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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