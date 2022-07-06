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Російський мільярдер Алішер Усманов розлучився з Іриною Вінер

21:21 6 липня 2022
Алішер Усманов та Ірина Вінер

У середу, 6 липня, стало відомо про розлучення російського мільярдера Алішера Усманова та президента Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірини Вінер. Подружжя розлучилося після 30 років шлюбу. Вінер особисто повідомила про те, що розлучилася, в ефірі телеканалу «Матч ТБ».

Ініціатором розлучення був Усманов. Олігарх подав заяву до суду 4 травня. Те, що він звернувся до суду, означало дві речі — або в нього із дружиною є невирішені майнові суперечки, або Ірина відмовляється дати йому розлучення. Був і третій теоретичний варіант — наявність неповнолітніх дітей. Однак таких в Усманова та Вінер немає.

6 липня російські ЗМІ повідомили, що мільярдер забрав заяву із суду. Поповзли чутки, що Усманов передумав розлучатися. Однак увечері Ірина Вінер публічно заявила, що розлучення вони оформили у загсі.

Американський журнал Forbes оцінює статки Алішера Усманова в 11,5 мільярда доларів. Він є одним із найбагатших людей у росії. Усманову належать компанії «Мегафон», «Металоінвест» та інші. Олігарх одним із перших потрапив у списки санкцій США та Євросоюзу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розлучення американського мільярдера Білла Гейтса. А наприкінці червня вирішив розлучитися із дружиною австралійський магнат Руперт Мердок.

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