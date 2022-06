У вівторок, 22 червня, стало відомо, що австралійський медіамагнат Руперт Мердок та колишня модель Джеррі Холл подали на розлучення. Вони прожили у шлюбі шість років. Причини розлучення не називаються.

Статки 91-річного Мердока оцінюють у 17,7 мільярда доларів. Він по праву вважається однією з найвпливовіших осіб у західних засобах масової інформації. Руперт протягом багатьох років очолює створену ним NewsCorporation, а також голлівудську компанію 21st Century Fox. До корпорації входять газети The Times, The Sunday Times, The Sun, New York Post, The Wall Street Journal, низка популярних радіостанцій у США, Великій Британії, Австралії та країнах Азії, книжкове видавництво HarperCollins.

Це вже четверте розлучення у житті Мердока. Його першою дружиною була колишня продавчиня та стюардеса з Мельбурна Патриція Букер. Вони прожили у шлюбі з 1956 по 1967 рік. Патриція народила Руперту доньку Пруденс.

Незабаром після розлучення з першою дружиною Мердок одружився з британською журналісткою Анною Манн. У цьому шлюбі у медіамагната народилося троє дітей — дочка Елізабет, сини Лаклан та Джеймс. Руперт розлучився з Анною у 1999 році.

Вже за 17 днів мільярдер одружився втретє. Його законною дружиною стала 30-річна китаянка Венді Денг. Мердоку тоді було 68 років. Венді народила чоловікові двох доньок — Грейс та Хлою. У 2013 році Руперт подав на розлучення. Казали, що магнат приревнував дружину до колишнього прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера, з яким дружив багато років.

У березні 2016 року Мердок одружився з Джері Холл. Весілля зіграли у Лондоні. Для колишньої моделі це був перший законний шлюб, хоча Джеррі прожила 22 роки з Міком Джаггером і народила знаменитому співакові чотирьох дітей. Нині Холл 65 років.

