З гострого кута ударом через себе: у Японії забито «рятівний» гол, від якого захоплює дух (відео)

Свідками справжнього шедевра стали глядачі матчу вищої ліги чемпіонату Японії між командами «Касіма Антлерс» та «Сересо Осака».

Суперники видали результативну гру, по черзі ведучи в рахунку. Футболісти «Сересо Осакі» були близькими до того, щоб здобути перемогу, але на останніх хвилинах зустрічі господарів урятувала майстерність бразильця Евералдо. 31-річний форвард, перебуваючи у штрафному майданчику під гострим кутом, підлаштувався та авантюрним ударом через себе відправив м'яча по високій дузі у ворота — транзитом від стійки сфера затремтіла в сітці. Є ще один претендент на премію Пушкаша за підсумками 2022 року!

Після результативної нічиєї (3:3) «Касіма Антлерс» продовжує утримувати друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, «Йокогами Марінос», на п'ять очок та випереджаючи чинного чемпіона країни, «Кавасакі Фронтале», на чотири бали (щоправда, у останніх є матч у запасі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Колумбії забито феноменальний гол із 60 метрів.

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