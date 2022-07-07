34.82 / 35.64 35.47 / 36.66
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

З гострого кута ударом через себе: у Японії забито «рятівний» гол, від якого захоплює дух (відео)

12:42 7 липня 2022
Евералдо

Свідками справжнього шедевра стали глядачі матчу вищої ліги чемпіонату Японії між командами «Касіма Антлерс» та «Сересо Осака».

Суперники видали результативну гру, по черзі ведучи в рахунку. Футболісти «Сересо Осакі» були близькими до того, щоб здобути перемогу, але на останніх хвилинах зустрічі господарів урятувала майстерність бразильця Евералдо. 31-річний форвард, перебуваючи у штрафному майданчику під гострим кутом, підлаштувався та авантюрним ударом через себе відправив м'яча по високій дузі у ворота — транзитом від стійки сфера затремтіла в сітці. Є ще один претендент на премію Пушкаша за підсумками 2022 року!

Після результативної нічиєї (3:3) «Касіма Антлерс» продовжує утримувати друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, «Йокогами Марінос», на п'ять очок та випереджаючи чинного чемпіона країни, «Кавасакі Фронтале», на чотири бали (щоправда, у останніх є матч у запасі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Колумбії забито феноменальний гол із 60 метрів.

234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Кабачки

Завжди підгодовую так кабачки в липні, і вони рясно плодоносять без зупинки (відео)

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.