«Журналіста тиждень тримали прикутим до батареї за його наказом»: викритий зрадник з Херсонщини

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще одному організатору викрадення та тортур журналіста херсонської обласної газети «Новий день».

Це «керівник» Новокаховської ВДА. Діяв він у змові з так званим «радником голови ДНР», повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«За його наказом журналіста тиждень тримали прикутим до батареї, допитували та били у захопленому райвідділі поліції російські військові та представники незаконних збройних формувань», — пише Венедіктова.

За інформацією генпрокурорки, з початку повномасштабної російської військової агресії правоохоронними органами Херсонської області зафіксовано факти викрадення чи зникнення 457 осіб.

Окупанти продовжують незаконно утримувати понад 150 людей, серед яких депутати місцевих рад, директор Новокаховського ліцею № 10, колишній Херсонський міський голова, 8 правоохоронців.

«Звірства та беззаконня — патерн поведінки росії на окупованих територіях. Українці, які допомагають ворогам у знищенні співгромадян та держави — відповідатимуть за скоєне», — додала Венедіктова.

Генпрокурорка також повідомила, що напередодні підписала підозру нардепу Олексію Ковальову, котрий також співпрацює з окупантами. У «новому уряді» він обіймає посаду заступника керівника з сільського господарства. Ковальов причетний до вивезення українського продовольства до росії.

Фото Офіс генпрокурора

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter