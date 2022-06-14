«Прикували кайданками до батареї»: оголошено про підозру кату з «днр», який знущався з херсонського журналіста

Громадянин України підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, підозрюваний, займаючи посаду так званого „радника голови днр“ і керуючи незаконним збройним формуванням на території Каховського району Херсонської області, у змові з іншим представником окупаційної влади віддав наказ викрасти журналіста газети „Новий день“ Олега Батуріна через його громадянську позицію і професійну діяльність.12 березня 2022 року представники ЗС рф та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його в приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували протягом тижня. Згодом його відпустили. Внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню».

Відомо, що підозрюваного звати Валентин Мотузенко. Він уродженець Донецької області. Й саме він після викрадення погрожував вбити у Новій Каховці місцевого журналіста Олега Батуріна за те, що критикував рф та дії її військових на Херсонщині.

«Валентин Іванович Мотузенко, «генерал-майор «днр», вважається засновником батальйону «Кальмиус», радник голови «днр», член «союза добровольцев Донбасса». Місце народження — Новопавлівка, Волноваського району, Донецька область, 18 травня 1964 року. Він же «знімав» міського голову Каховки Віталія Немерця 1 квітня і всім представлявся як «атаман Иванович из Донецка», — писав після звільнення з полону у фейсбуці Олег Батурін. — Ось як це було: «атаман Иванович» — сивий, здоровий чоловік, на вигляд десь біля 60 років, заявив нам, що міський голова Віталій Немерець не справляється зі своїми обов’язками, тому має залишити посаду. Представив нам Філіпчука як нового «очільника» міста, «керівника «військово-цивільної адміністрації», чия кандидатура «погоджена на всіх рівнях». Потім він показав у бік Олега Буховця і сказав, що той «призначений» «начальником поліції» Каховки. Присутнім працівникам міськради «атаман Иванович из Донецка» наполегливо запропонував «добре подумати» про своє майбутнє і співпрацювати з новою «владою», у жодному разі не перешкоджати діяльності «новопризначених» осіб, надавати їм всіляку допомогу, аби невирішення якихось цивільних питань з вини будь-кого з чиновників «не перейшло у вирішення проблем військовими».

Раінше повідомлялося, що у Херсоні закатували до смерті місцевого тероборонівцяВіталія Лапчука, підполковника поліції, який працював у Херсонському юридичному інституті.

1209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter