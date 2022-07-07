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«Так загадити весь світ брехнею»: Івар Калниньш підтримав Україну та висловив упевненість у її перемозі

21:45 7 липня 2022
Івар Калниньш

Знаменитий латвійський актор Івар Калниньш висловився про російське вторгнення та підтримав Україну. Він упевнений, що Україна обов'язково переможе. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

На питання журналіста про подальший розвиток події Калниньш відповів, що ця війна не може закінчитися перемогою Росії.

«Я гадаю, такого не буде. Так загадити весь світ своєю брехнею», — сказав актор.

Він пояснює мовчання росіян безліччю внутрішніх проблем. Каже, знає росію краще за її керівника, оскільки дуже багато знімався, об'їздив усю країну з виступами.

«Я її знаю краще за керівника цієї країни. Я об'їздив там усе: від Камчатки — не знаю… Весь Радянський Союз. Це країна з проблемами», — наголосив Калниньш.

Артист запевняє, що зараз перервав усі відносини з росією, не спілкується з артистами, які підтримують війну. Але не виключає, що може зніматись там після закінчення війни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російська актриса Чулпан Хаматова засудила війну і поїхала з Росії до Латвії.

Фото instagram.com/kalninshfanpage

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