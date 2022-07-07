ЗСУ у 25-й раз рознесли базу окупантів у Чорнобаївці: мережу розвеселило відео від Арестовича з нагоди ювілею

Українські військові вкотре завдали удару по базі російських окупантів у Чорнобаївці. За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, це вже 25-а атака ЗСУ на скупчення рашистів у херсонському селі.

«Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14.23. Станом на 15.37 продовжується горіння та детонація БП», — уточнив Арестович.



Він також опублікував оригінальне відео з цього приводу.

У мережі бурхливо обговорили Чорнобаївку-25.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні окупанти, щоб приховати свої реальні втрати, регулярно спалюють тіла вбитих військових.



Фото Вікіпедія

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