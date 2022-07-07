Рашисти у Херсоні масово спалюють трупи своїх військових, щоб приховати втрати, — розвідка

У Херсоні, битва за який ще попереду, окупанти, щоб приховати свої реальні втрати, регулярно спалюють тіла вбитих військових. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

За даними ГУР, на околицях міста неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

Тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це внаслідок артилерійських обстрілів та подальших пожеж.

На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після чого виникла пожежа. Співробітників МНС на ліквідацію пожежі на місце не допускають.

Українські розвідники також зазначають, що у Херсоні не вистачає медичних працівників, особливо анестезіологів. Велика кількість лікарів не погодилася працювати на супротивника та виїхала з тимчасово окупованих територій. Ситуація стає критичною.

Крім того, з'явилася інформація про відомого херсонського колаборанта Євгена Соболєва.

Начальник виправної колонії № 90 Євген Соболєв, який перейшов на бік рашистів, перебуває в міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4 поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини, в якій він був, йому встановили апарати Ілізарова на обидві ноги.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські військові готуються до штурму Херсона.

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