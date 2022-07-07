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Спорт

Найкраща футболістка світу отримала тяжку травму та пропустить Євро-2022

18:55 7 липня 2022
Алексія Путейяс

Володарка «Золотого м'яча"-2021 серед жінок, найкраща футболістка світу за версією ФІФА іспанка Алексія Путейяс надовго вилетіла з ладу через жахливу травму.

Готуючись у складі національної команди до старту Євро-2022, форвард каталонської «Барселони» невдало наступила на ногу на тренуванні та порвала передню хрестоподібну зв'язку. На відновлення після таких травм потрібно щонайменше півроку.

«Це серйозна втрата для команди. Ми маємо відновитися та морально підготуватися, хоча зараз це складно зробити. Ми побоювалися найгіршого, довелося чекати на МРТ, і результат невтішний. Вона сперлася на ліву ногу та почула характерний звук. Коли вона впала на землю, я чекав на гірше, хоча невелика надія завжди залишається. Не варто шукати винних у тому, що сталося», — наводить слова головного тренера «Фурії Рохи» Хорхе Вільди сайт Cadena SER.

Звістка про травму Путейяс розлютила керівників «Барселони». У каталонському клубі вважають, що до подібних наслідків призвели дії Федерації футболу Іспанії та головного тренера команди Хорхе Вільди — футболістка не отримала часу для відпочинку після важкого сезону, в якому лише за клуб зіграла у всіх турнірах 42 матчі та забила 34 м'ячі.

Таким чином, найкраща футболістка світу не допоможе своїй збірній на континентальній першості, яка проходить з 6 по 31 липня в Англії. «Фурія роху», яка, на відміну від чоловічої збірної, не має у своєму активі перемог на великих турнірах, зіграє в одній групі з Німеччиною, Данією та Фінляндією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що норвезька біатлоністка Каролін Кноттен зчесала половину обличчя, впавши з велосипеда.

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