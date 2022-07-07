Окупанти знову вдарили ракетами по Харкову: перші дані про наслідки

Сьогодні окупанти вкотре обстріляли Харків. По одному з районів міста завдали удари реактивними системами залпового вогню.

Після раптового обстрілу почалася пожежа. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цей час від російських обстрілів постраждали 3 людей. Але це не остаточна інформація.

«Просимо мешканців Харкова бути максимально обережними, без потреби не перебувати на вулицях міста. Адже ворог б'є підступно, вражаючи житлові райони та громадянську інфраструктуру», — закликав Синєгубов.

Він уточнив, що на місцях влучень працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Пізніше радниця голови Харківської облради Наталія Попова уточнила, що кількість поранених внаслідок обстрілу росіянами Харкова збільшилась до чотирьох осіб. За попередніми даними, троє людей загинули.

Нагадаємо, сьогодні вдень російська ракета вдарила по центру Краматорська. Одна людина загинула, шість отримали поранення. Зруйновано кілька будівель, у тому числі багатоповерховий житловий будинок та готель.

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