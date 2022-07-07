Атаки противника відбито на Слобожанському та Слов'янському напрямках, на Бахмутському ворог відступив у паніці, — Генштаб

Триває сто тридцять четверта доба героїчного протистояння українців російському військовому вторгненню. Противник уже кілька днів поспіль не заявляє про нові захоплення української території. Рашисти, певно, взяли оперативну паузу.

На Слобожанському напрямі ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів сил української оборони вглиб тимчасово зайнятої території. ВСУ не дали можливості ворогу просунутися у напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції, повідомили у Генштабі.

На сході країни противник досі намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

На Слов'янському напрямі окупанти знову безрезультатно штурмували Богородичне, намагаючись його повністю захопити. Наші воїни жорстко придушили ще одну спробу.

На Краматорському напрямку ворог зробив невдалі спроби штурмових дій у напрямках Григорівки та Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямі українські воїни завдали ворогові втрат, коли той намагався покращити тактичне становище недалеко від Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки. Командування Центрального військового округу росії змушене виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Водночас намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади.

Триває примусова мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області.

Як повідомляли «ФАКТИ», бійці ЗСУ підняли український прапор над островом Зміїний, звідки днями вигнали окупантів.

Фото Генштаб

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