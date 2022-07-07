Україна з шансом на останніх секундах поступилася чемпіонам світу: відеоогляд матчу

У четвер, 7 липня, чоловіча збірна України з баскетболу провела заключний матч першого етапу відбору на ЧС-2023. Підопічні Айнарса Багатскіса приймали у столиці Латвії Ризі чинних чемпіонів світу — команду Іспанії.

Україна — Іспанія — 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20).

Після двох поспіль перемог над Грузією (79:66) та Північною Македонією (73:68) «жовто-сині» горіли бажанням продовжити свою приємну серію й у матчі з піренейцями, взявши реванш за гостьову поразку наприкінці лютого (74:88).

У першій чверті суперники влаштували «гойдалки». Спочатку іспанці вели у сім очок (9:2), потім із аналогічною різницею попереду були українці (19:12). Утім, останнє слово у першій десятихвилинці все ж таки залишилося за номінальними гостями — 20:19.

Старт другої чверті вже набагато краще вдався нашим хлопцям, які досягли різниці у п'ять очок на свою користь, але й тут дозволили супернику вирівняти становище. У підсумку, на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей — 39:40.

За підсумками третьої десятихвилинки підопічні Айнарса Багатскіса нарешті вийшли вперед, випереджаючи піренейців на три очки (60:57), але у вирішальній чверті не змогли утримати свою перевагу, при цьому на останніх секундах не реалізувавши практично 100-відсотковий шанс. У підсумку, 76:77 — мінімальна поразка України, яка залишила наших хлопців на третьому місці в таблиці.

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 11 очок; 3. Грузія — 10; 2. Україна — 9; 4. Північна Македонія — 6.

Нагадаємо, що після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з групи. Після успішного подолання першого раунду на другому етапі наші баскетболісти з усіма набраними очками об'єднаються з трійкою команд групи Н, з якої виключена росія (там грали Італія, Ісландія та Нідерланди). Свій наступний матч «жовто-сині» проведуть 24 серпня проти команди Італії. За результатами другого кола кваліфікації три найкращі збірні із групи стануть володарями ліцензій від Європи на ЧС-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу не змогла пробитися на чемпіонат світу.

Фото Fiba.com

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