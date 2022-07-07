Помер відомий голлівудський актор Джеймс Каан, зірка фільмів «Хрещений батько» та «Мізері»

У середу, 6 липня, помер знаменитий американський актор Джеймс Каан. Йому було 82 роки. За свою кар'єру уродженець Бронкса зіграв десятки ролей у кіно та на телебаченні. Світова популярність прийшла до нього завдяки культовому фільму «Хрещений батько» Френсіса Форда Копполи. Каан зіграв у ньому Сонні Корлеоне, старшого сина Віто Корлеоне.

Зірки фільму "Хрещений батько": Аль Пачіно, Марлон Брандо, Джеймс Каан та Джон Казале

За цю роль Джеймса було номіновано на премії «Оскар» та «Золотий глобус».

У його творчій біографії було багато інших успішних фільмів — фантастичний бойовик «Роллербол», військова драма «Міст надто далеко», драма «Люди дощу», детектив «Злодій», трилер «Мізери» за однойменним романом Стівена Кінга, кримінальна комедія «Блакитноокий Міккі». Каан також знімався у популярних серіалах «Лас-Вегас» та «Гаваї 5.0».

Джеймс Каан та Кеті Бейтс у фільмі "Мізері"

Причина смерті актора не називається. Останні кілька місяців Джеймс провів в інвалідному візку через операцію на спині.

Джеймс Каан був одружений чотири рази. Його першою дружиною була Ді Джей Метіс. Вони прожили у шлюбі шість років і розлучилися у 1966 році. Через 10 років актор одружився з колишньою дівчиною Елвіса Преслі Шейле Раян. Пара розлучилася у 1977 році.

Каан одружився втретє у 1990 році. Його дружиною стала Інгрід Хайєк. У 1995 році відбулося чергове розлучення. Через рік четвертою дружиною актора стала Лінда Стоукс. Цей шлюб виявився найдовшим. Подружжя розлучилося у 2009 році.

Джеймс Каан зі своїм сином Скоттом Кааном

У Джеймса залишилося п'ятеро дітей: донька Тара від першого шлюбу (народилася у 1964 році), син Скотт від другого шлюбу (народився у 1976 році, теж став актором), син Олександр від третього шлюбу (народився у 1991 році) та сини від четвертого шлюбу Джеймс-молодший (народився у 1995 році) та Джейкоб (народився у 1998 році).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть легендарного французького актора Жан-Луї Трентіньяна. Зірці фільмів «Чоловік та жінка», «Конформіст», «Кохання» був 91 рік.

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