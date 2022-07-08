Дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО Данилюка

Відома українська дизайнерка Лілія Літковська, у вбранні якої хизуються багато зірок щоу-бізнесу, вийшла заміж. Її обранцем став колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. Весілля зіграли 7 липня, на Івана-Купала. Церемонія відбулася в історичному серці столиці — Соборі святої Софії.

Наречена з'явилася в білій лаконічній сукні власного дизайну, розшитій колосками. Із колосків був і весільний букет.

40-річна Лілія поділилася в Інстаграм.

«7.07.22. Kyiv St. Sophia Cathedral. Війна та Світ», — підписала фото наречена.

Наречений здивував ефектною появою на інвалідному візку. Його віз мер Києва Віталій Кличко. Справа в тому, що 19 червня Данилюк потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги.

«Побачити наречену, загадати бажання, і воно відразу збудеться — це дитячі спогади. Хочу, щоб у мій чарівний день справдилося одне бажання українців — МИР на нашій землі. Ми з моїм чоловіком Олександром розмножували і сіяли любов у цьому мирі», — загадала бажання наречена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля режисера Олега Сенцова.

Також кулінар Ліза Глинська вийшла заміж під час війни.

Фото instagram.com/li_litkovskaya

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