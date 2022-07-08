Кейт Міддлтон «вигуляла» улюбленого спанієля та нову сукню на матчі в поло, в якому грав принц Вільям

Принц Вільям взяв участь у благодійному матчі у поло, який проходив у Віндзорі, та виграв Королівський кубок. За грою чоловіка спостерігала герцогиня Кембриджська. 40-річна Кейт Міддлтон з'явилася серед безлічі глядачів у довгій білій сукні від Емілії Вікстед. Вона обійшлася у 1620 доларів. Вбрання доповнили зручні літні туфлі від дизайнера Камілли Елфік за 234 долари.

Дітей подружжя залишило цього дня вдома. І все ж таки Кейт була на матчі не одна. Компанію герцогині склав дворічний спанієль на прізвисько Орла. Це сімейна улюблениця Кембриджів. Джордж, Шарлотта та Луї — діти Вільяма та Кейт — душі не чують у собаці.

Герцогиня явно була у чудовому настрої. Кейт пила коктейль, весело спілкувалася з іншими глядачами та першою привітала чоловіка з перемогою.

Вона нагородила Вільяма ніжним поцілунком. Потім подружжя пішло у бік роздягальні, щоб принц міг переодягнутися.

Британські газети зазначають, що поведінка Кембриджів дещо не відповідала етикету, якого зазвичай дотримуються члени британської королівської родини — на публіці не заведено демонструвати свої почуття.

Однак це правило часто порушувала Меган Маркл, коли вона та принц Гаррі ще жили у Британії. Їй, як кажуть, вдалося розтопити кригу британської манірності.

До речі, раніше Гаррі завжди брав участь у матчах у поло разом з Вільямом. Проте брати вже два роки перебувають у сварці. Навіть святкування Платинового ювілею Єлизавети II не змогло примирити Кембриджів та Сассексів. Гаррі та Меган полетіли назад у США. І тепер молодший син принца Чарльза та Діани грає у поло в Каліфорнії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кейт Міддлтон підкорила Вімблдон, з'явившись на королівській трибуні знаменитих кортів у сукні за 1810 доларів.

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