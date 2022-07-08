Фінансист та блогер Сергій Фурса вважає, що відставка британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона ніяк не вплине на Україну. Він зазначає, що збігаються інтереси Британії та України. І тому будь-який наступник Джонсона буде проводити політику підтримки України

«В Україні зрада. Українці переживають про потенційну відставку Бориса Джонсона. Українці побачили підступну руку Кремля та розгадали страшну змову, яку не помітив жоден британський журналіст і пропустили всі співробітники британських спецслужб.

Воно й справді, велике бачиться на відстані. Та що можуть знати ці британські журналісти. А британські спецслужби й зовсім. Хіба що можуть попереджати про напад Росії на Україну за 4 місяці до нападу, але це таке, дрібниці.

Насправді нічого страшного не станеться, навіть якщо Джонсон буде відставлений. Просто у демократичних суспільствах так буває. Так заведено. І немає нічого незвичайного у відставці вкрай непопулярного у Британії прем'єр-міністра, що занурився у скандалах, у момент економічної кризи, ще й підігрітої дурістю Brexit, яку цей самий прем'єр-міністр активно просував.

І так, Борис Джонсон дуже не популярний у Британії.

Так, його постійно супроводжують скандали.

І так, зараз у Британії найвища інфляція за 40 років та постійні протести та страйки. Хоча в останньому, в інфляції Борис мало в чому може бути винний. Але проблеми в економіці багато в чому пов'язані з Brexit, а тут його вина очевидна.

Так, у демократичних країнах цього може бути достатньо для відставки прем'єр-міністра. І її відставку може ініціювати партія цього прем'єр-міністра. Розуміючи, що непопулярний лідер тягне рейтинг на дно.

Але все це, звичайно, можна відкинути, спостерігаючи за Туманним Альбіоном з Києва чи Львова та побачити руку Кремля.

Підступна рука Кремля повернулася у минуле і розливала пиво на Даунінг стріт під час Різдвяної вечірки, коли всі британці сиділи під жорстким локдауном…

Реальний сценарій? Ні звичайно. А ось звільнення чиновника, який дозволив собі те, що забороняв усім громадянам країни — більш ніж. На цьому місці ми можемо згадати Миколу Тищенка, який дивиться на Джонсона як на невдаху, і на цьому зрозуміти різницю між британським суспільством та українським. Тим більше, що локдаун у Британії був на кілька порядків жорсткішим за локдаун в Україні. Там працюють інститути і держава може змусити громадян дотримуватись правил. І британці реально майже не виходили з дому два роки.

Чи важлива для України підтримка Британії? Так. І вона нікуди не дінеться навіть якщо Джонсона зможуть відірвати від його крісла, в яке він вчепився до непристойності сильно. Тому що підтримка України — це не дурість Джонсона, це консенсус у британських елітах. Котрий поділяють обидві партії. І підтримка нікуди не дінеться з відставкою Бориса Джонсона. До того ж, саме завдяки Україні Борис намагався зберегти своє крісло. Як тільки взимку перед Джонсоном замаячила перспектива відставки він тут почав розводити небачену активність на українському напрямі. Сподіваючись, що війна врятує його.

У моменті інтереси України та Джонсона збіглися. Але найважливіше, що збігаються інтереси Британії та України. І тому будь-який новий прем'єр-міністр, навіть якщо Джонсона зможуть відправити у відставку, проводитиме політику підтримки України. Нехай вона, може, буде і не такою артистичною, яскравою та персоніфікованою.

А якщо українці хочуть попереживати з приводу якогось прем'єр-міністра в Європі, то краще перейматися Маріо Драгі. Тому що ось потенційна зміна глави уряду в Італії, де на зміну технократу Драгі міг би прийти якийсь популіст, справді загрожувала б єдності ЄС у підтримці України. Але ще більше вона б загрожувала економіці Італії, де накопичилося безліч проблем і де тільки сумніви інвесторів в її майбутньому може призвести до кризи, так що може й пронесе.

І так, Україна у центрі світової уваги. Але це не означає, що ми є пупом Землі. А отже, події в Лондоні чи Вашингтоні можуть бути не пов'язані з нами. І навіть не пов'язане з Путіним. Таке буває …", — пише Фурса у Facebook.

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