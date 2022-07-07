Борис Джонсон виступив з промовою: що сказав британський прем'єр

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон виступив із промовою. Він заявив, що справді пішов у відставку з посади лідера Консервативної партії. Джонсон запевнив, що готовий надати усіляку підтримку своєму наступнику чи наступниці. І відразу додав, що зробить це, коли торі оберуть собі нового лідера. А поки що він має намір і надалі виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Джонсон заявив, що пишається тим, як його уряд справлявся з головними викликами, з якими Британія зіткнулася за три роки його перебування на Даунінг-стріт, 10. Це брексит, пандемія коронавірусу та війна в Україні.

Джонсон також звернувся до народу України та запевнив, що Британія продовжить підтримувати його за будь-яких обставин та виконає всі свої обіцянки.

Борис заявив, що ухвалив рішення про відставку, оскільки таке бажання парламентської фракції Консервативної партії. Особисто йому дуже шкода йти з кращої роботи у світі. Він подякував британцям, які виявили йому довіру, своїй дружині та дітям, які підтримували його весь цей час.

Поки не ясно, чи вдасться Джонсону залишитись на посаді прем'єр-міністра до жовтня, як він планує. Багато впливових консерваторів закликають Бориса піти у відставку негайно. Однак Джонсон 7 липня перед тим, як вийти до журналістів, призначив нових членів кабінету міністрів замість тих, хто пішов у відставку за останні 48 годин. Тим самим він дав зрозуміти, що готовий продовжити роботу як голова уряду.

Настала негайна реакція на виступ Джонсона. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен попередила, що в країні запанує хаос, якщо Борис Джонсон залишиться на посаді прем'єра до жовтня.

Лідер лейбористів Кір Стармер пообіцяв, що його фракція у парламенті порушить питання про довіру консерваторам. І це може призвести до дострокових виборів у королівстві.

Консерваторам у будь-якому разі потрібно поспішати з обранням нового лідера. Це складний процес. Спочатку буде складено список усіх бажаючих обійняти цю посаду. Потім члени партії мають проголосувати за кожною з кандидатур. Коли після кількох етапів відсіву залишаться лише два претенденти, відбудеться фінальне голосування. Навіть у прискореному режимі це може статися не раніше, ніж на початку вересня.

Поки що з усіх відомих консерваторів відкрито заявила про намір взяти участь у перегонах лише Суелла Браверман, генеральний прокурор Великобританії.

Серед інших можливих претендентів британські ЗМІ називають міністра оборони Бена Воллеса, колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, колишнього міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда.

Політична криза в Британії може звести нанівець зусилля Заходу щодо надання допомоги Україні. Про це заявив експерт Джозеф Чирінчоне з американської аналітичної Ради з міжнародних відносин.

«Наслідки відчуватимуться на міжнародній арені негайно. Це з одного боку послабить зусилля Заходу, спрямовані на допомогу Україні у війні. Справа не тільки про те, що Джонсон може перестати бути лідером Сполученого Королівства, але й у тому, що за цим пройдуть тижні невизначеності. Це позначиться на рішучості британських та, можливо, європейських політиків», — вважає Чиринчоне. «Виникнуть серйозні питання щодо стабільності західного альянсу», — додав експерт.

Поки що Великобританія є другим за вагомістю донором військової допомоги Україні. Уряд Бориса Джонсона надав 2,3 млрд фунтів на військову допомогу та ще 1,5 млрд — на гуманітарну та економічну підтримку нашій країні.

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