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«Мріємо про такого співробітника»: українці масово запрошують Бориса Джонсона на роботу

13:45 8 липня 2022
Джонсон

Відставку великого друга нашої країни Бориса Джонсона бурхливо обговорюють українці у соцмережах.

Але, виявляється, мешканці багатьох міст України мають шанс не розлучатися з політиком надовго — для цього потрібно лише запропонувати британському прем'єру роботу.

З такою жартівливою пропозицією виступив телеведучий Володимир Остапчук.

«Він так часто бував у Києві, що вже самостійно може перейти зі станції метро Майдан Незалежності на Хрещатик через короткий перехід. Самі подумайте: Борис їздить на роботу на велосипеді, займається боксом, смішно розмовляє… Та в нього точно є політичне майбутнє в Україні!» — заявив Остапчук, явно порівнюючи британця зі столичним мером.

Крім того, багато вітчизняних політиків не є фахівцями в будь-якій сфері, але чудово «керують», «направляють» і постійно потрапляють у скандали.

«Ще одна причина, чому Джонсон ідеально підходить Україні — це скандали. Він призначив міністра з заплямованою репутацією та порушив карантинні обмеження. В Україні через це не йдуть з поста! У нас — це основна умова, щоб стати депутатом», — пожартував телеведучий.

Фоловери Остапчука підтримали його пропозицію.

«Місце мера Полтави йому», «Джонсонюк кращий», «Мером Одеси замість Труханова», «Ми його вже для Херсонщини «застопорили», — пишуть українці.

Тепер, очевидно, залишилося лише зробити пропозицію самому політику, а також знайти спонсора чи фонд для виплати йому заробітної плати.

Але поки що Остапчук «розважався» зі своїми фоловерами, «Нова пошта» встигла вже запропонувати свої послуги «майже колишньому» британському прем'єру. Про це йдеться у посту компанії у соцмережі. «Борисе Джонсоне, просто мріємо (і натякаємо): „Нова пошта“ планує виходити на міжнародний ринок і Велика Британія не виняток. А оскільки ми цінуємо швидкість, рішучість та стресостійкість, то Ви для нас ідеальний кандидат», — сказано у пості.

І на такий крок, схоже, готові зважиться багато компаній (хоча б у якості піар-ходу).

Нагадаємо, блогер Сергій Фурса впевнений, що відставка Бориса Джонсона ніяк не позначиться на підтримці Великобританії України. Він зазначає, що збігаються інтереси Британії та України. Тому будь-який новий прем'єр-міністр проводитиме політику підтримки України.

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