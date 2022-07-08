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Кожному — за заслугами: у ПФУ пояснили, чому збільшення пенсій з 1 липня не було однаковим для всіх українців

15:41 8 липня 2022
пенсіонер

З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, відповідно зросла мінімальна пенсія за віком та пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Але оскільки підвищення було явно неоднозначним (комусь виплати збільшились на гривні, а комусь — на сотні гривень), то в установі зазначили, що розміри підвищення пенсій кожному пенсіонеру визначено індивідуально залежно від того, яка складова пенсійної виплати перерахована (мінімальний розмір пенсії за віком, доплата за понаднормовий стаж, підвищення, надбавка або мінімальна пенсійна виплата), пояснили у ПФУ.

При цьому в ПФУ зазначили, що підвищення отримали 4,8 млн пенсіонерів, а середній розмір збільшення склав 45,40 гривень.

«Перерахунок проведено автоматично. Виплату перерахованих пенсій розпочато з четвертого липня», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у фонді, внаслідок перерахунку збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

Пенсіонери, які не згодні з перерахунком, можуть звернутися до відділення установи або навіть до суду.

Нагадаємо, деякі українці не можуть розраховувати на пенсію за віком від держави, а лише на державну допомогу. Докладніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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