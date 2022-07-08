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Обов'язкова страховка та бронежилети: Рада ухвалила закон із захисту журналістів

17:49 8 липня 2022
оператор

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 32 журналісти. Серед загиблих, як українці, так і представники іноземних ЗМІ.

У п'ятницю, 8 липня, український парламент ухвалив закон, яким зобов'язав керівництво засобів масової інформації забезпечувати своїх співробітників у зонах бойових дій страховкою та бронежилетами.

Законопроєкт № 7367 ухвалили, повідомляє у Telegram нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Зокрема, запроваджується обов'язкове страхування життя та здоров'я журналістів та інших працівників ЗМІ (оператори, водії тощо) на період роботи в районах ведення бойових дій або на окупованих територіях.

Також тепер працівники ЗМІ у небезпечних умовах мають бути забезпечені бронежилетами, касками та медичними аптечками.

До цього роботодавці мали забезпечувати журналістів лише документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення представника преси.

Крім цього, законопроєкт передбачає фіксований розмір одноразової грошової допомоги журналістам у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного при виконанні професійних обов'язків, у розмірі 50 прожиткових мінімумів (зараз — 130 тисяч гривень).

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