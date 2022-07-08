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«Буває, що граната падає біля ніг мавпи»: мольфарка пояснила, чим небезпечні спроби путіна влаштувати перед смертю «розбірки з НАТО»

18:04 8 липня 2022
володимир путін

Президент росії путін розуміє, що скоро помре, тому здатний на найшаленіші вчинки, в тому числі і на погрози всьому світу ядерною зброєю.

Про це в ефірі Апостроф TV розповіла мольфарка, учасниця секретного «батальйону 14» Магдалена Мочіовскі, яка раніше заявила, що війна з рф може тривати 4 роки.

Вона звернула увагу, що глава Кремля з перших днів війни погрожував не лише Україні, а й іншим країнам.

«Він загрожував Польщі та іншим європейським країнам, як мавпа з гранатою в руках. Але буває, що граната падає біля ніг мавпи і може вибухнути. Про це також не треба забувати», — пояснила мольфарка.

Вона зазначила, що Литва, яка опинилася під загрозою, є членом НАТО, а якщо путін загрожує НАТО — це пряма дорога до Третьої світової війни.

«Я чудово розумію, що йому нема чого втрачати, тому що він і так і так помре. Він, як і всякий диктатор, захоче з собою забрати весь світ. Слава Богу, кнопка не тільки в його руках. Тому не треба загрожувати світові, ми вже не боїмося і готові до того, що путін готовий до будь-яких дій», — резюмувала Мочіовські.

Зазначимо, що ще у березні українські відьми вирішили провести ритуал, покликаний нівелювати те зло, яке намагаються привнести у світ шамани путіна.

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