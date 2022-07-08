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Можуть зайти під виглядом білорусів: таролог назвала міста, які незабаром атакуватиме рф

19:01 8 липня 2022
Армія Білорусі

Таролог Ганна Джалтир зробила розклад на картах та з'ясувала, які українські міста можуть постраждати найближчим часом від ракетних ударів росії.

Так, за її словами, мешканцям кількох міст не можна нехтувати повітряною тривогою. Якщо вона звучить, потрібно обов'язково спуститися в укриття.

Зокрема, ворог діятиме у напрямку прикордонних міст.

«Сильну увагу буде приділено півдню нашої країни (Одеса, Миколаїв, Херсон). Атаки з повітря не виключено», — написала експерт на своїй сторінці в Instagram .

Також ворог може зайти на північну та західну частини України під виглядом армії Республіки Білорусь. Втім, Джалтир уточнила, що такого ж нападу, як 24 лютого, не повинно бути, і Збройні сили України дадуть агресору гідну відсіч.

Нагадаємо, переможець «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв заявив, що 7 липня сили природи та містичні вібрації українців переломили хід війни на користь України.

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