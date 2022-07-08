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Україна

Російський ворог не зміг досягти успіху на жодному з напрямків та був змушений відійти на старі позиції, — Генштаб

19:12 8 липня 2022
військові

Триває сто тридцять п'ята доба російсько-української війни. За інформацією Генштабу, на жодному з напрямків фронту рашисти не покращили своє тактичне становище.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне становище в окремих районах. Наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.

На Слов'янському напрямку противник намагався наступати на Богородичне, але з втратами відійшов.

На Краматорському напрямі сили оборони завдали потужної вогневої поразки по позиціях противника у Верхньокам'янському, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безрезультатно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Даріївка. Зазнали втрат і відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Південнобузькому напрямку підрозділи супротивника намагалися вести наступальні дії у районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів.

Кораблі окупантів продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський побував на передовій у Дніпропетровській області. Він провів нараду щодо ситуації в регіоні та нагородив військових.

Фото Генштаб

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