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Україна

Ворог наступає на Краматорському та Бахмутському напрямках, але зазнав невдачі під Харковом та Слов'янськом, — Генштаб

8:43 8 липня 2022
Працюють українські РСЗВ

Розпочалася вже сто тридцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків безпосередньо в районі Харкова, а також навколишніх населених пунктів Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Проте спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки українські воїни рішуче придушили.

На Слов’янському напрямку наші захисники завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу на Богородичне, окупанта відкинуто назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Наступ ворога триває у напрямку Верхньокам’янського, де він має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку було завдано авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС. Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії там тривають.

«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях живої сили, військової техніки та складах боєприпасів російських окупантів. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — традиційно закликають українські військові.

Нагадаємо, напередодні експерти заявили, що мовчання ворога щодо нових захоплень українських територій може означати, що рашисти, ймовірно, взяли оперативну паузу у військових діях.

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