15 мільйонів за роботу у 2021 році? Політекспертка про «вартість» правління НЕК «Укренерго»

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 7 липня 2022 року доручив НЕК «Укренерго» направити на виплату дивідендів до державного бюджету 90% прибутку за 2021 рік у розмірі 127,04 млн грн. Про це пише політична експертка Тетяна Лупова на сайті «Цензор.НЕТ».

«Ніби тут все гаразд, але є одне але. А саме — захмарний рівень зарплат керівництва Укренерго у 2021 р. та під час війни», — вважає експертка. За її словами, у 2021-му році правління компанії отримало майже 26 млн гривень заробітної плати.

«Зарплата голови правління компанії Володимира Кудрицького у 2021 році в середньому становила більше 1 млн гривень на місяць!», — розповіла Лупова.

За її інформацією, НЕК «Укренерго» нещодавно звернулась до Кабінету міністрів із проханням погодити виплату 15 млн гривень на преміювання членів правління за роботу у 2021 році.

«Тож, якщо ця премія буде виплачена на п’ятьох членів правління, які працювали більшу частину минулого року, тоді кожному в середньому вийде по 3 млн грн.», — обурюється експертка й додає, що у випадку підтримки Урядом такої пропозиції НЕК «Укренерго» за 2021 рік держава отримає дивідендами суму лише в 3 рази більшу, ніж коштує їй робота правління компанії та її керівника.

«Тоді про яку ефективність і здобутки керівництва „Укренерго“ може йти мова при такому співвідношенні „вартості“ менеджменту і фінансових результатів?», — питає Лупова.

Раніше Лупова оприлюднила думку про те, що нібито керівництво НЕК «Укренерго» намагається вивести компанію із-під державного управління.



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