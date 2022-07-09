Близнюкам та Водоліям краще відкласти важливі справи, Скорпіонам — приготуватися до змін: гороскоп на 9 липня 2022 року

Субота, 9 липня — енергетично сильний день. Тому астрологи радять стримувати емоції, не зриватися на оточуючих та не зганяти зло на близьких.

Вдалим буде день для тих, хто збирається зізнатися у коханні або зробити пропозицію руки та серця.

Подорожі та поїздки, розпочаті цього дня, також принесуть результат.

Поради для кожного із знаків Зодіаку на суботу наводить ресурс Slovofraza .

Овен

На вас чекає звичайний, рутинний день. Імовірні перешкоди та агресія з боку недоброзичливців. Зросла агресивність може спровокувати вас на грубість на адресу тих, хто живе поруч, тому постарайтеся стриматися.

Телець

День може бути відзначений невдоволенням оточуючими, нездоровою чуттєвістю, гарячковістю думок. Можливий несподіваний конфлікт, який швидко вирішиться на вашу користь, але тільки якщо ви позбавитеся агресії, невдоволення та роздратування. Імовірні непередбачувані матеріальні витрати.



Близнюки

Можливе отримання нових цікавих пропозицій. Але зірки рекомендують не поспішати з новими інвестиціями — краще відкласти їх.

Рак

На вас чекає активний трудовий день. Невирішені проблеми спонукатимуть вас до рішучих дій. Посвячувати у свої плани партнерів та близьких не варто, вони можуть не зрозуміти та не схвалити їх. У другій половині дня є можливість відволіктися, зайнявшись улюбленою справою, але забути про проблеми вам не вдасться.

Лев

Несприятливий для ділових поїздок, капіталовкладень, розширення власного бізнесу. Вам можуть повідомити несподівано неприємну новину.

Діва

Сьогодні варто виявити суворість стосовно себе. Проблеми минулих років, про які ви вже почали забувати, можуть знову стати актуальними та призвести до змін у житті. Однак у разі тверезої оцінки того, що відбувається, вам буде легко зробити деякі зміни, зміцнивши своє становище.

Терези

День відзначений переоцінкою цінностей. Можливий новий етап у розвитку ділового та особистого життя. Визначивши головне та другорядне, ви зможете намітити правильну лінію поведінки. Багато хто зазнає очищення та оновлення почуттів.

Скорпіон

Будьте готові до суттєвих змін. Варто наважитися на романтичні пригоди. Ви ніколи не шкодуватимете про це, тому що поряд з вами виявиться надійна людина. В результаті ви відчуєте себе значно краще та фізично та морально.

Стрілець

На вас чекають приємні турботи. Ви можете успішно завершити всі справи і ввечері відчуєте комфорт, незвичайну надійність становища і віру у власні сили. Спілкування з дітьми пожвавить спогади дитинства.

Козеріг

Приготуйтеся до неприємних звісток від близької людини, нещасного випадку або хвороби. Ваші сімейні стосунки можуть зайти в глухий кут. Від вас буде потрібно багато сил, щоб запобігти цьому процесу.

Водолій

Несприятливий день для починань, оскільки їхні наслідки можуть стати несподіваними. Не рекомендується старатися та ризикувати. Відкладіть важливі справи на інший день.

Риби

День нової якості, переходу в інший стан, день позбавлення всього непотрібного. Існує можливість сприятливо змінити свою зовнішність, вилікувати складні захворювання. Рекомендується позбутися шкідливих звичок, гордині та зарозумілості.

Нагадаємо, український астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на липень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

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