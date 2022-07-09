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Події

Мільйон гривень «для армії» поклали собі в кишеню: групу аферистів знешкодили у Дніпрі

10:50 9 липня 2022
Гроші фігуранти отримували на банківські картки

У Дніпрі викрито групу шахраїв, які збирали кошти з суб’єктів господарювання з різних областей України під приводом матеріальної підтримки Збройних Сил України. Жертвами ставали підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини. При цьому ділки використовували підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів.

Як повідомили у Генеральній прокуратурі, гроші фігуранти отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб, сплачуючи їм 1 тис грн за картку. Загалом таким чином вони у період з лютого по липень акумулювали понад 1 млн гривень, які переказали 15 суб’єктів господарювання.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Одночасно триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої «ЛНР».

Нагадаємо, у червні аферисти зухвало скористалися популярністю Лесі Нікітюк, обіцяючи «від її імені» грошову допомогу у «єПідтримці».

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