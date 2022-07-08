Наш «залізний генерал»: як знаменитості вітають Валерія Залужного з днем народження

8 липня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відзначає день народження. Йому виповнилося 49 років. Знаменитості та прості українці вітають його зі святом, бажають міцного здоров'я та перемоги над російськими окупантами. Валерію Залужному присвячують зворушливі рядки, меми і називають його «залізним генералом».

Зірки шоу-бізнесу також приєдналися до поздоровлень.

Акторка Ганна Саліванчук побажала йому й надалі ефективно бити окупантів.

Співачка Наталія Могилевська опублікувала зворушливі кадри генерала з сім'єю, він виховує двох дочок, і побажала йому щастя у мирній країні.

«Валерій Федорович у мирному житті люблячий чоловік і батько двох дочок. Має чотири освіти, володіє декількома мовами і захоплюється театром. Людина, завдяки якій ми віримо в майбутнє і точно знаємо, що перемога за нами! Будьте щасливі та здорові, пане генерале», — Написала Наталя. Її публікацію перепостили багато зірок шоу-бізнесу.

Художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов зазначив, чим український Головнокомандувач відрізняється від російських генералів, наголосивши на його впевненості, розумі й доброті.

«Якщо поставити поряд з фото нашого Головнокомандувача фото будь-якого російського генерала, відразу видно, де зло, а де добро. Дивлячись у вічі Валерія Федоровича, бачиш впевненість, розум, добро. З днем народження, пане генерале, здоров'я вам і сили», — відзначив Крутоголов.

Телеведучий Володимир Остапчук захоплюється Залужним, називає його героєм нашого часу, «залізним генералом» та опублікував оригінальний мем.



«Це Залужний мутить двіж», — підписала дизайнер Ольга Навроцька кадри знищення рашистів.



«Щирі привітання герою! Багатьох років, пане Головнокомандувач. Мочіть їх до останнього», — пише дизайнер.

А художник Юрій Журавель присвятив імениннику нову карикатуру, зобразивши генерала з мечем, що карає.

У мережі жартують, що замість свічок на святковому торті Залужний задує палаючі ворожі танки.

3 липня в Україні відзначали День військ протиповітряної оборони України, а також День військово-морських сил. «ФАКТИ» зібрали вітання для наших захисників.

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