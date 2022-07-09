У ніч на 10 липня у клієнтів «ПриватБанку» будуть проблеми: названо причину

Державний ПриватБанк, який напередодні змінив правила користування платіжними картками, в ніч з 00:00 до 5:00 10 липня проводитиме регламентні роботи з додатком Приват24.

Як повідомляють на сторінці у соцмережі фінустанови, у цей час сервіси будуть тимчасово недоступні як в додатку, так і у web-версії Приват24.

«Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати над безпечною і якісною роботою сервісів, поки ви відпочиваєте», — пояснюють у банку.

Нагадаємо, наприкінці червня банк розпочав виплати переказів Western Union внутрішньо переміщеним особам. Цю допомогу й нині можуть отримати українці віком від 14 до 18 років, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах. Розмір допомоги 2200 грн. Щоб отримати гроші, неповнолітні українці мають відкрити картку «ПриватБанку» для виплат. Зробити це можна у будь-якому відділенні банку.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter