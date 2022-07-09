Генштаб України «скромничає»: стали відомі секретні дані окупантів про втрати у війні
Росія оцінює втрати своїх кадрових військових збройних сил у війні з Україною у 41 315 тисяч осіб, плюс 10 715 тисяч бойовиків ПВК. Такі дані з посиланням на внутрішньоштабне рашистське зведення в соцмережі наводить екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Він також додав, що росгвардія з початку військових дій втратила не менше 2094 бійців «убитими та зниклими безвісти».
Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ станом на ранок 9 липня оцінювали втрати ворога в 37 200 убитих. Втім, військові традиційно додають, що точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на початку липня оцінював втрати ворога у живій силі у 115 тисяч (убитими та пораненими).138
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