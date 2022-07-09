Італія страждає від найсильнішої за останні 70 років посухи

Італія переживає найсильнішу за останні 70 років посуху. Річка По, найбільша в країні за довжиною, пересихає. Це відчувають на собі сотні тисяч людей. У низці областей Італії жителі відчувають гостру нестачу води. Її доводиться жорстко заощаджувати. Посуха знищує урожаї фермерів.

Італійські ЗМІ повідомляють, що на пустелю перетворилися місця, де ще кілька місяців тому текла повноводна річка, а береги були вкриті зеленню.

Вчені вважають, що посуха на півночі Італії пояснюється кількома факторами — вищою температурою повітря в літні місяці, відсутністю снігу взимку та дощів восени та навесні. Іншими словами, причина полягає у глобальній зміні клімату.

Потепління призвело і до масового сходу льодовиків в Альпах минулого тижня. Як повідомляли «ФАКТИ», це призвело до загибелі 11 альпіністів.

У п'яти областях на півночі Італії у зв'язку із посухою оголошено надзвичайну ситуацію. У десятках муніципалітетів по всій країні запроваджено нормування води.

Ще одна серйозна проблема для фермерів — просування солоної морської води вгору річкою По. Зазвичай прісна вода витісняє солону, не даючи їй заходити далі гирла. Але цього літа морська вода перемагає, вона зайшла вже на 30 кілометрів нагору річищем. І це також знищує врожай.

Вчений Паоло Кьявола впевнений, що у майбутньому подібна ситуація перестане бути незвичною. Італійцям доведеться пристосовуватися до такої зміни клімату. Якщо, звісно, людство не схаменеться.

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