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Суспільство та люди

З Днем рибалки: забавні листівки та привітання

9:59 10 липня 2022
З Днем рибалки

Щороку другої неділі липня працівники рибного господарства України відзначають своє професійне свято — День рибалки. Це свято на законодавчому рівні започаткував президент України Леонід Кучма у 1995 році. Цей день створено для того, щоб привітати всіх людей, які належать до рибальської сфери.

Крім того, вітання приймають не лише ті, хто поєднали своє життя з цією спеціальністю, а й любителі порибалити, для яких процес риболовлі є хобі та захопленням.

Вітання та листівки з Днем рибалки

***
Вітаю з Днем рибалки всіх любителів та професіоналів. Нехай удача і везіння клює на вашу вудку безвідмовно. Нехай достаток і прибуток самі йдуть у ваші мережі. Бажаю щоразу спіймати свою рибку-чарівницю, і вона неодмінно виконає найзаповітніші бажання. Бажаю завжди багатого улову та гарного настрою від знатного клювання.

***
Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але й велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай щодня дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого та досвідченого рибалки.

***
Вітаю з Днем рибалки і хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.

***
Ловити рибинок настала пора!
Додому з уловом багатим вертайтесь,
Дивіться, рибалки, лише не зазнайтесь!
Ми Вас із професійним днем
Хочем сердечно привітати!

***

З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спімать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не тужи,
Любов до риби все життя ти збережи!

Як писали «ФАКТИ», окрім українського свята рибалок існує і Всесвітній День рибальства, який відзначають 27 червня.

Нагадаємо, що в Україні поставлено чимало рибальських рекордів. Так, на Житомирщині рибалки зловили сома завдовжки два метри і вагою 44 кілограми. А на Волині батько із сином упіймали 50-кілограмового сома, в якому виявилося майже відро раків.

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