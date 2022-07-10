35.26 / 36.12 35.80 / 36.95
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Забудете і про хрущів, і про капустянку»: готуємо відвар з цибулі, який творить дива на городі

20:20 10 липня 2022
Капустянка

Досвідчені городники завжди раді допомогти колегам порадами та поділитися власним досвідом вирощування та захисту городніх культур.

Для того щоб мати високий i якiсний урожай картоплi чи iнших овочiв, варто подбати про захист культур вiд бур'янiв, шкiдникiв i хвороб. Господар з Вінниччини Віталій Поймало не з чуток знає про користь народних методів і використовує настої та вiдвари з цибулі та часнику.

«Вiдлякати капустянку можна з допомогою лушпиння цибулi. Потрiбно дiлянку влiтку поливати таким настоєм: 900 г лушпиння та вiдходiв цибулi залити 10 лiтрами теплої води й настоювати чотири-п'ять днiв. Перед поливанням настiй розводять водою (1:5) i поливають рослини пiсля дощу два-три рази через п'ять-сiм днiв.

Личинку хруща можна теж знищити настоєм лушпиння цибулi та часнику. У вiдро насипати лушпиння цибулi та часнику (майже кiлограм), залити теплою водою й дати настоятися три-п'ять днiв. Лiтр настою вилити в дев'ять лiтрiв води й поливати рослини. По одному лiтру — пiд кущ суницi, по два-три вiдра — пiд одно- та дворiчний саджанець, по шiсть вiдер — пiд трирiчне дерево".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна врятувати капусту від білокрилки.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військкомат

Повістки на вулиці можна не брати: як оскаржити вручення повісток у громадських місцях без порушення закону

«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.