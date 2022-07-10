«Забудете і про хрущів, і про капустянку»: готуємо відвар з цибулі, який творить дива на городі

Досвідчені городники завжди раді допомогти колегам порадами та поділитися власним досвідом вирощування та захисту городніх культур.

Для того щоб мати високий i якiсний урожай картоплi чи iнших овочiв, варто подбати про захист культур вiд бур'янiв, шкiдникiв i хвороб. Господар з Вінниччини Віталій Поймало не з чуток знає про користь народних методів і використовує настої та вiдвари з цибулі та часнику.

«Вiдлякати капустянку можна з допомогою лушпиння цибулi. Потрiбно дiлянку влiтку поливати таким настоєм: 900 г лушпиння та вiдходiв цибулi залити 10 лiтрами теплої води й настоювати чотири-п'ять днiв. Перед поливанням настiй розводять водою (1:5) i поливають рослини пiсля дощу два-три рази через п'ять-сiм днiв.

Личинку хруща можна теж знищити настоєм лушпиння цибулi та часнику. У вiдро насипати лушпиння цибулi та часнику (майже кiлограм), залити теплою водою й дати настоятися три-п'ять днiв. Лiтр настою вилити в дев'ять лiтрiв води й поливати рослини. По одному лiтру — пiд кущ суницi, по два-три вiдра — пiд одно- та дворiчний саджанець, по шiсть вiдер — пiд трирiчне дерево".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна врятувати капусту від білокрилки.



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