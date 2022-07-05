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«Найкращий спосіб вирощування — касетний»: садимо пекінську капусту у липні

21:35 5 липня 2022
пекінська капуста

Щоб виростити пекінську капусту для зберігання, її потрібно висівати у другій декаді липня. Так радить городниця з Вінниччини Олена Черкевич.

«Пекінська капуста має короткий вегетаційний період — 65−75 днів. За цей час вона встигає сформувати продуктивну частину, яку ми можемо як споживати з вересня, так і закласти на зберігання та зберігати до березня-квітня. А тому, перш ніж братися за вирощування «пекінки», ви маєте визначитись, на який час вам вона потрібна, щоб врахувати певні нюанси. Якщо хочете мати пекінську капусту вже у вересні-жовтні, щоб споживати, то її можна висівати у третій декаді червня — першій декаді липня (або прямим висіванням, або в касетах). Найкращий — касетний спосіб вирощування (касета на 160 чарунок).

Щоб виростити на зберігання, пекінську капусту висівають у другій декаді липня, а висаджують з касет у відкритий ґрунт — до кінця першої декади серпня. Липень — спекотний місяць, тому висаджують розсаду в ґрунт після дощів. Якщо нема дощу, а строки підтискають, висаджують у вечірній час і добре поливають, щоб рослини швидше прижилися. Можна вдатися до прямого висівання насіння у ґрунт. Схема висаджування — 30 на 30, 45 на 25″.

Після посадки господарка радить провести підживлення, зокрема позакореневе, щоб рослина гарно розвивалась. Важливе значення має і застосування кальцієвмісних препаратів для кращого зберігання. Наприкінці серпня — у вересні застосовують фунгіциди.

Раніше фахівці розповідали, як боротися з білокрилкою — одною з найшкідливіших комах у саду та на городі, яка здатна завдати шкоди багатьом овочам, зокрема й капусті.

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