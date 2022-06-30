Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

Білокрилка — одна з найбільш «підступних» шкідливих комах у саду та городі, яка здатна завдати шкоди багатьом овочам, зокрема й капусті.

При цьому шкідник неймовірно плідний: личинки, що вилупилися з яєць, швидко ростуть і стають дорослою особиною вже через 2−3 тижні. Протягом усього життєвого циклу білокрилка шкодить рослинам.

Личинки сірого кольору ледь помітні на листі. Спочатку життя вони активно переміщаються листом у пошуках їжі, далі стають нерухомими до стадії імаго.

Довжина тіла дорослої комахи становить близько 2 мм, колір — жовтуватий. Відмінна риса шкідника — білі крила, які роблять білокрилку помітною на тлі зеленого листя.

Однак побачити її не так просто: комаха ретельно ховається на нижній стороні листових пластин, а при найменшій небезпеці перелітає в інше затишне місце.

Білокрилки живуть колоніями, разом проживають і дорослі особини, що літають, і личинки, які харчуються соком рослин. Одна доросла комаха за сезон здатна відкласти понад 300 яєць.

Найкращі умови для поширення білокрилки — висока вологість повітря та тепло.

Про те, як боротися з білокрилкою без хімії, розповідають автори youtube-каналу для дачників та городників.

Нагадаємо, раніше городники дали поради щодо збільшення врожаю полуниці.

Фото Натплант

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