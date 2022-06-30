Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)
Білокрилка — одна з найбільш «підступних» шкідливих комах у саду та городі, яка здатна завдати шкоди багатьом овочам, зокрема й капусті.
При цьому шкідник неймовірно плідний: личинки, що вилупилися з яєць, швидко ростуть і стають дорослою особиною вже через 2−3 тижні. Протягом усього життєвого циклу білокрилка шкодить рослинам.
Личинки сірого кольору ледь помітні на листі. Спочатку життя вони активно переміщаються листом у пошуках їжі, далі стають нерухомими до стадії імаго.
Читайте також: Як тільки часник випустить стрілки, дайте йому останнє підживлення: зубчики виростають просто величезними (відео)
Довжина тіла дорослої комахи становить близько 2 мм, колір — жовтуватий. Відмінна риса шкідника — білі крила, які роблять білокрилку помітною на тлі зеленого листя.
Однак побачити її не так просто: комаха ретельно ховається на нижній стороні листових пластин, а при найменшій небезпеці перелітає в інше затишне місце.
Читайте також: Найкраще рішення — посадити чорнобривці між капустою: поради буковинського квітникара
Білокрилки живуть колоніями, разом проживають і дорослі особини, що літають, і личинки, які харчуються соком рослин. Одна доросла комаха за сезон здатна відкласти понад 300 яєць.
Найкращі умови для поширення білокрилки — висока вологість повітря та тепло.
Про те, як боротися з білокрилкою без хімії, розповідають автори youtube-каналу для дачників та городників.
Нагадаємо, раніше городники дали поради щодо збільшення врожаю полуниці.
Фото Натплант382
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter