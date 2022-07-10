«Російська пенсія» в окупації: чи покарають пенсіонерів, які беруть «фінансові подачки» від рашистів

Користуючись важким економічним становищем пенсіонерів, які опинилися на територіях, які тимчасово захопив ворог, окупанти активно схиляють їх до співпраці за допомогою фінансових подачок — зокрема, пенсій. Які наслідки можуть очікувати за таке рішення, розповіла «Радио Свобода» адвокат Ганна Рассамахіна.

За її словами, законодавство України не має спеціальних норм, які б спричинили відповідальність за отримання «російських пенсій». Тим паче, що на такий крок пенсіонерів може штовхнути тотальне безгрошів'я та бажання просто вижити.

При цьому Рассамахіна уточнює, що всі мешканці окупованих територій, які зможуть дістатися безпечного місця, мають звернутися до Пенсійного фонду України за поновленням виплат із державного бюджету України. Для цього, зауважує юрист, потрібно пройти додаткову ідентифікацію за допомогою документів у вибраному місцевому відділенні ПФ. Це можна зробити як пенсіонерам, які вже отримували виплати, так і тим, хто тільки-но вийшов на пенсію.

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