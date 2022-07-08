Військам росії треба бігти, поки не заблоковано перешийок: генерал розповів, коли почнеться звільнення Херсона

Звільнення Херсона та частини області, які тривалий час перебувають під російською окупацією, може розпочатися наприкінці липня-початку серпня. Україна зможе розпочати великі наступальні операції і змусити війська росії втекти. В результаті спецоперації буде звільнено Херсонську та Запорізьку області.

Про це в інтерв'ю «Главреду» заявив ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

За його словами, вже найближчими тижнями буде фактично завершено перший етап підготовки резерву та навчання на новітніх зразках західної техніки та озброєння, які надходять до України.

Генерал упевнений, що наступальні операції з оточення Херсона відбуватимуться дуже активно, ЗСУ пробиватимуть шляхи до моря, щоб створювалися умови для оточення ворога.

«Росія не має мотивації тримати Херсон, якщо буде оточення — є мотивація тікати. Тому що російських військовослужбовців буде або знищено, або взято у полон. Поки що перешийок для виходу не заблокований, тому їм треба бігти раніше», — зазначив Маломуж.

Для цього ЗСУ треба створити потужний тиск на ворога як на херсонському, так і запорізькому напрямку, вважає генерал.

Він упевнений, що вже зараз створюються передумови для звільнення півдня України у серпні.

«Я вважаю, що ми можемо це зробити, і за три-чотири тижні ми можемо реалізувати великі наступальні операції», — підсумував Маломуж, додавши, що звільнений буде не лише Херсон, а й Запорізька область.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов упевнений, що за умови вогневої переваги та достатньої кількості військ, ЗСУ можуть за два дні взяти Херсон в облогу. Після цього потрібно провести спецоперацію або висунути ультиматум окупантам з вимогою здатися.

611

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter