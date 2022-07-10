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«Його репутація сильно постраждала»: від зірки «Барселони» Піке через зради Шакірі відписалось 5 мільйонів в Інстаграмі

22:20 10 липня 2022
Шакіра та Піке

На початку червня Жерар Піке та Шакіра оголосили, що розлучилися після 12 років стосунків. Офіційно пара не була одружена, але розставання, схоже, буде важким, адже Шакіра та Піке виховують двох дітей — Мілана та Сашу. Зараз обоє батьків готуються до розгляду справи про опіку.

Поки колишні кохані вирішують, з ким залишаться їхні діти, армія шанувальників вирішила у незвичний спосіб помститись відомому футболісту «Барселони», повідомляють західні ЗМІ. Буквально за два останні тижні від Піке в соціальних мережах відписалися 5 мільйонів людей. Зокрема в Інстаграмі, де кількість фоловерів спортсмена наразі складає 20, 4 мільйонів людей замість 25 млн, як це було раніше.

Додамо, що ініціатором розриву стала Шакіра. А причиною цього стали постійні зради футболіста. Після цього, звичайно, репутація Жерара Піке сильно постраждала. Розлючені шанувальники Шакіри стали на її бік, і, ймовірно, тепер футболістові доведеться завойовувати нову аудиторію. Піке та Шакіра перебували у стосунках із 2011 року, вони так і не розписались.

Раніше «Факти» писали, що улюбленим хітом дітей принца Уельського є пісня «Waka Waka» колумбійської зірки Шакіри.

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