«Завжди цікавився моєю попою»: апетитна фанатка «здала» Піке, котрий зрадив Шакіру

Модель Сьюзі Кортес, яку у 2015 та 2019 роках визнавали «Міс Бум-Бум» (щорічний бразильський конкурс краси, на якому визначається дівчина з найкращими сідницями в країні) і яка набила в зоні бікіні тату Ліонеля Мессі, здала зірку «Барселони» Жерара Піке, який зрадив поп-діву Шакіру.

Бразильська фотомодель зізналася, що чемпіон світу та Європи надавав знаки уваги і їй. За словами Сьюзі, вона отримувала від Піке повідомлення з 2016 до 2018 року.

«Піке нічого не вартий! Шакіра такого не заслужила, — розповіла Сьюзі Кортес в інтерв'ю виданню La Opinion. — Єдиними гравцями «Барселони», які ніколи нічого мені не надсилали, були Мессі та Коутіньйо. Вони прекрасні чоловіки і дуже шанують своїх дружин. Щодо Піке, то він надсилав мені відверті повідомлення.

Я дружила з колишнім президентом Барселони Сандро Роселем. Коли Піке дізнався про це, він попросив у нього мій номер телефону. Я була в Бразилії, а він щодня писав мені, запитуючи, коли я повернуся до Європи. Він завжди цікавився моєю попою і питав, наскільки вона велика. Піке також зізнавався, що заздрить моїй любові до Мессі.

Раніше я ніколи не говорила про це з поваги до Шакіри. Але Шакіра не заслуговує на те, що з нею відбувається. Тому я маю намір розповісти все, про що мені відомо".

Крім того, відома вболівальниця також розповіла, що деякі футболісти «Барселони» надсилали їй фото своїх оголених тіл. «Піке теж надсилав мені фото, але я їх не відкривала. Упевнена, там теж були нюдси», — заявила Сьюзі.

Сьюзі Кортес

Нагадаємо, що причиною розлучення Піке і Шакіри (співачка старша за футболіста рівно на 10 років), які не перебували в офіційному шлюбі, але виховували двох синів, називають зраду футболіста і небажання одружитися з поп-зіркою. За інформацією ЗМІ, триразового переможця Ліги чемпіонів зловили на зраді з 20-річною студенткою, і тепер пара живе окремо.

У Шакіри та Піке двоє дітей

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Міс Бум-Бум» незвичайно підтримала свого кумира Ліонеля Мессі.

Фото Instagram

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